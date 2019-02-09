Son Dakika Haberleri: Bahçeli - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan Türkeş Üniversitesi Olarak...

Bahçeli - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan Türkeş Üniversitesi Olarak...

1 saat önce

- Kutlama programından detay görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlamaların yapıldığı salona gelmesi Kısa film izlenmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50.

- Kutlama programından detay görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlamaların yapıldığı salona gelmesi
Kısa film izlenmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında konuştu. -1-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:34 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Adana, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bahçeli Açıkladı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsmi Alparslan Türkeş Olacak

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan Türkeş Üniversitesi Olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]