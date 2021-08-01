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Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar pozitif değil: Adı konmamış bir istiladır - Son Dakika

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar pozitif değil: Adı konmamış bir istiladır

01.08.2021 12:26

Son dönemlerde ülkemize akın eden Afgan göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz günlerde mülteci eleştirilerine yanıt olarak, "Bu memleket zor bir dönemdeyken, bir tek kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesi'nde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin yayın organı Türkgün gazetesine gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siz göç olgusuna nasıl bakıyorsunuz? Suriyeliler, Afganlar derken Türkiye doldu taştı" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"BAYRAM İÇİN GİDENLERİN DÖNMESİNE LÜZUM YOKTUR"

"Bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur" diyen Bahçeli, "Ülkemizde 500.000'e yakın Afgan mülteci olduğu tahmin ediliyor. Elbette önümüzdeki riskli ve tehlikeli süreçte göç dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi zorlayacağı görülüyor. Buna karşı tedbirli olmalıyız. Teyakkuz halinde olmalıyız. Bir derviş sabrıyla kozamızı örmeliyiz" dedi.

DEMOGRAFİK YAPIYA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin demografik yapısının düşünülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl için demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak? Anadolu coğrafyasındaki demografik dağılımın içeriği nasıl şekillenecek? Suriyeliler bize emanettir. Buna diyeceğim bir şey yoktur. Ama ilanihaye burada kalmaları mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"PLAJDA KEYİF SÜRENLER MAŞERİ VİCDANDA SORGULANMAKTADIR"

Plajlarda keyif süren Suriyelilerin durumuna da değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın sorun ve şikâyetlerinden birisi de budur. Gettolaşmaya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının yayılmasına, huzursuzluğun genişlemesine müsaade edilmemelidir. Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Bu çelişki tepki toplamaktadır."

"TEHLİKE ALARM VERİCİ DÜZEYDEDİR"

Son olarak düzensiz göçün adı konmamış bir istila olduğunu ve demografik yapımıza kumpas olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir. Yapılan tahminler kapsamında ifade edersem, yakın gelecekte 1,25 milyon Afgan'ın İran'a; 1,2 milyon Afgan'ın ise Pakistan'a geçmesi bekleniyor. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki yorum ve tahminlerdir."

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Afgan mülteci eleştirilerine yönelik "Şimdi Türkiye'ye, Afganlar geliyor diyorlar sadece bize değil Batı'ya da gidiyorlar. O eleştirenlere bir şey demek istiyorum. Bu memleket zor bir dönemdeyken bir tek silahı ve kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesi'nde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar pozitif değil: Adı konmamış bir istiladır
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar pozitif değil: Adı konmamış bir istiladır

Mülteci, Türkiye, Afgan, GÖÇ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar pozitif değil: Adı konmamış bir istiladır - Son Dakika


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