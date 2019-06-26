Bahçeli: "Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır"
38 dakika önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:28 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (8)
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