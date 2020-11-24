Bahçeli: ????? "Alaattin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir" - Son Dakika

Bahçeli: ????? "Alaattin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir"
24.11.2020 12:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü' demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir"
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