Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı - Detay

Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı - Detay

24 dakika önce

- Alandaki vatandaşlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,Türkeş'in Anıt Mezarı'na gelmesi Dua edilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması Mezarın sulanması Alandan genel detay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılması MHP Genel Başkanı Devlet...

- Alandaki vatandaşlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkeş'in Anıt Mezarı'na gelmesi
Dua edilmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması
Mezarın sulanması
Alandan genel detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracına binmesi
Alandan genel detay ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:58 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş, Güncel
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