Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı - Detay
24 dakika önce
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması
Mezarın sulanması
Alandan genel detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracına binmesi
Alandan genel detay ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş
'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katıldı. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:58 Kaynak: AA
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