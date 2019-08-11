Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

40 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi
Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması
Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:25 Kaynak: AA
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