Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:25 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi
Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması
Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
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