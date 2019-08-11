Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi

Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması

Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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