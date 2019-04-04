Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Vefatının 22. Yılı Münasebetiyle Anma Törenine Katıldı
2 saat önce
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı.
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
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