Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Vefatının 22. Yılı Münasebetiyle Anma Törenine Katıldı

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Vefatının 22. Yılı Münasebetiyle Anma Törenine Katıldı

2 saat önce

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı.

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı münasebetiyle anma törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş, Genel
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