Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Altınköprü Şehitlerini Andı

Bahçeli, Altınköprü Şehitlerini Andı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün Altunköprü Kasabası'nda yaşanan katliamın 28'inci yılında paylaştığı mesajda, "Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere, Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken;

Bahçeli, Altınköprü Şehitlerini Andı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün Altunköprü Kasabası'nda yaşanan katliamın 28'inci yılında paylaştığı mesajda, "Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere, Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken; candan, serden ve yardan geçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü Kasabası'nda yaşanan katliamın 28'inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü Kasabası'nda 102 soydaşımız şehit edilmişti. Zalimler iftar hazırlığı yapan masumları acımadan, yürekleri sızlamadan, vicdanları titremeden hunharca hedef almışlar ve katletmişlerdi. Altunköprü'de Türkmen kanı aktı, hem de nehir gibi… Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye, nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara hem mühür vurdu, hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi mücadele halen devam ediyor. Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecek."

Türk ve İslam yurtlarında meydana gelen olayların milli vicdanlarda derin izler bıraktığını aktaran Bahçeli, "Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir. Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere, Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken; candan, serden ve yardan geçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Türk milleti dünya durdukça var olacak, bedeli neyse buna da katlanacaktır" açıklamasında bulundu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Kerkük, Politika
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