Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Altunköprü Türkmen Katliamı Şehitlerini Andı

Bahçeli, Altunköprü Türkmen Katliamı Şehitlerini Andı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiği katliama ilişkin, "Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır.

Bahçeli, Altunköprü Türkmen Katliamı Şehitlerini Andı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiği katliama ilişkin, "Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter'dan 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiğini hatırlattı.

Devlet Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Zalimler, iftar hazırlığı yapan masumları acımadan, yürekleri sızlamadan, vicdanları titremeden hunharca hedef almışlar ve katletmişlerdi. Altunköprü'de Türkmen kanı aktı, hem de nehir gibi. Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye, nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara hem mühür vurdu, hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi mücadele halen devam ediyor. Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecek.

Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir."

Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken, candan, serden ve yardan geçen aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Türk milleti, dünya durdukça var olacak, bedeli neyse buna da katlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Seçilirse Gezi Parkı Ne Olacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Altunköprü Türkmen Katliamı Şehitlerini Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]