Bahçeli: "Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur' - Son Dakika

Bahçeli: "Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. 27 Şubat 2020'de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?"

Bahçeli: Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur

Devlet Bahçeli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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