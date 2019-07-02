Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...

1 saat önce

- Grup toplantısından görüntü Detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup...

- Grup toplantısından görüntü
Detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli:
"Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret
ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
Bahçeli: Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:06:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]