Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...
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- Grup toplantısından görüntü Detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:01 Kaynak: AA
- Grup toplantısından görüntü
Detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması - Bahçeli:
"Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret
ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
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