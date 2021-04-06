Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir" - Son Dakika

Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir"

06.04.2021 13:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir." dedi.

"Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir"

Milletin çığlığına bigane kalan, HDP'ye zaman kazandıran Anayasa Mahkemesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü umursamadığını, böylesi bir hassasiyeti de taşımadığını savunan Bahçeli, "Halen Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamını işgal eden şahsın, geçmişte Polis Akademisi Başkanıyken, 1 Ağustos 2009'daki PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını, o görevdeyken hangi şaibeli işlere karıştığını biz gayet iyi biliyoruz. O tarihlerde Polis Akademisinde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat, bugünün Anayasa Mahkemesi Başkanı'dır. Bu şahsın HDP duyarlılığı, ihanet ve çözülmeye teşneliği yeni bir vaka değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve Mahkeme Başkanı'nın tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecek, daha verimli, daha etkin çalışması sağlanabilecektir. Hiç kimse bize durum hatırlatması yapmasın, biz neyin ne olduğunun farkındayız. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez. Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek mahkeme kurmaya muktedirdir, buna da hakkı vardır. Anayasa Mahkemesinin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iade edilen iddianameyi vaki eksiklikleri gidererek süratle Anayasa Mahkemesine tekrar göndereceğini, usul açısından ilgili mahkemenin iddianameyi iade hakkının artık bulunmadığını açık seçik ifade etmek isterim.

PKK'nın siyaset ayağı HDP kapatılmalıdır. Bölücülüğe neşter vurulmalıdır. Terörün kökü kurutulmalıdır. Hainlere merhamet, mazlumlara ihanettir. CHP'nin, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkması, 'dokundurmam' diye feryat figan etmesi sonuçsuzdur, adalet terazisi zilletin ağırlığını asla çekmeyecektir. Kılıçdaroğlu, çok meraklıysa, olağanüstü kongreyi toplamalı, HDP'nin CHP'ye katılımını sağlamalıdır. Hodri meydan, cesareti varsa buyursun denesin, HDP'yle yasak ilişkiyi resmi bir birlikteliğe dönüştürsün, elbette bunun vebaline de sonuna kadar katlansın."

Bahçeli: Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli: 'Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir' - Son Dakika


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