Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri...

Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir." - ANKARA

Anayasa, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri... - Son Dakika

Son Dakika

Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu

Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak

Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı

Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir

Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu