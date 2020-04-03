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Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık...
6 saat önce
Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur.
Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:08 Kaynak: İHA
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