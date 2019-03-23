Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Ankara'yı Ele Geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın Hızını Kesemeyeceksiniz."

Bahçeli: "Ankara'yı Ele Geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın Hızını Kesemeyeceksiniz."

19 dakika önce

IHAAW145643-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.

Bahçeli:
IHAAW145643-SIY/23-03-2019

- Bahçeli: " Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın hızını kesemeyeceksiniz." 23.03.2019 14: 56: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Ankara, Politika
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