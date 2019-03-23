Bahçeli: "Ankara'yı Ele Geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın Hızını Kesemeyeceksiniz."
19 dakika önce
IHAAW145643-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.
IHAAW145643-SIY/23-03-2019
- Bahçeli: " Ankara
'yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın hızını kesemeyeceksiniz." 23.03.2019 14: 56: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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