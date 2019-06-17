Son Dakika Haberleri: Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.

Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.

Şoför koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara'nın caddelerinde tur attı. Bahçeli'nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez'inde son buldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur, MHP, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara polisi 'avcıları' avladı MHP'den ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya için çok sert açıklama Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]