Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.
Milliyetçi Hareket Partisi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Chrysler
marka antika aracıyla Ferdi Tayfur
'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde Ankara
yollarında tur attı.
Şoför koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara'nın caddelerinde tur attı. Bahçeli'nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez
'inde son buldu. - ANKARA
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