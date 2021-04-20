Bahçeli Aradığınız para devletin kasasında - Son Dakika

Bahçeli Aradığınız para devletin kasasında

20.04.2021 15:30
Bahçeli Aradığınız para devletin kasasında, System.String[]

Bahçeli: Aradığınız para devletin kasasındaMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Bankası'nda rezerv tartışmalarına ilişkin, "CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor.

Bahçeli: Aradığınız para devletin kasasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Bankası'nda rezerv tartışmalarına ilişkin, "CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanmasının terörle mücadelede teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev göreceğini söyledi. Bahçeli, "Bu Meclis'te meşru her görüş demokratik sınırlar çerçevesinde tıpkı 1920'li yıllarda olduğu gibi özgürce seslendirilmelidir. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis'te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. TBMM'de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır; ama ihanete, bölücülüğe, bölünmeye icazet yoktur, izin yoktur, fırsat yoktur. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir" diye konuştu.

'MHP BU TARİHİ GÖREVE ÖN ŞARTSIZ HAZIRDIR'Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünce ve eğilimleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek bunun gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, Cumhuriyetin 100'üncü yılını yeni anayasa ile kucaklamanın kaçınılmaz milli bir görev olduğunu söyleyerek, "Bu tarihi göreve Milliyetçi Hareket Partisi önşartsız hazırdır. Bu ihmal edilemez görevin şuuru Cumhur İttifakı'na ziyadesiyle hakimdir. Biz milli mutabakatı tarihte başardık, ahlakta başardık, kültürde başardık, kardeşlikte başardık, inançta başardık, iradede başardık, inanıyorum ki, aynısını bir toplum sözleşmesi, bir toplumsal uzlaşma halinde yeni ve sivil bir anayasa da yapabilir, başarabiliriz. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek, gelecek nesiller hiç affetmeyecektir. Hayatın her alanında asgari müştereklerde, ortak değerler etrafında buluşmak, kaynaşmak, uzlaşmak zorundayız. İç ve dış işgal cephesine karşı diri ve uyanık olmalıyız. Anayasa konusunu günlük siyasi çekişmelerin, değersiz polemiklerin, köksüz anlaşmazlıkların dışında tutmalıyız" dedi. 'PARLAMENTER SİSTEM DENENMİŞ VE DİBİ BOYLAMIŞTIR'Bahçeli, bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyunbozanlık yapmalarının tutarsızlık ve samimiyetsizlik olduğunu bildirerek şöyle konuştu: "CHP'nin kaçak güreşmesi, İP'in ucuz bahanelerin ardına saklanması nasıl yorumlanmalı, nasıl okunmalıdır? Milletimizin istek ve iradesine sırt dönmek, kabaran beklentilere kulak tıkamak, sorarım sizlere, siyaset ve demokrasi adabının neresiyle bağdaşmaktadır? PKK uzantılarıyla anayasa masası kurup taslak metin hazırlayan CHP ve İP'in milli ihtiyaca dönen meşru anayasa hazırlık sürecine bigane kalması hangi anlayışın, hangi arayışın, hangi ahlakın ürünüdür? Üstelik anayasa meselesini güçlendirilmiş Parlamenter Sistem talep ve teklifiyle işin başından itibaren baltalama çabası sorumsuzluk değil midir? Parlamenter Sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Konu demokratik vasıtalarla kapanmıştır. Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, tarihi müktesebatımıza uygun, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulama safhasına geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, yani Türk Tipi Başkanlık Modeli'ne, abuk sabuk gayelerle, eften püften mazeretlerle, hatta tam bir gafillik numunesiyle karşı çıkmak, karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse biliniz ki işbirlikçilik ve ilkesizliktir."'DARBE ANAYASAYINDAN MİLLETİMİZİ KURTARALIM'Bahçeli, yürürlükteki yönetim sistemiyle çatışmayan ve çelişmeyen yeni bir anayasanın devlet yönetiminin gücüne güç katacağını milletin refah ve huzuruna en üst düzeyde katkı sağlayacağını kaydederek şöyle devam etti: "Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak, 1876'dan beri süregelen bu çerçevedeki gerilimleri yumuşatıp bir mutabakat metniyle bağıtlamak hakikaten bu ülkeye, bu millete yapılacak en önemli, en değerli hizmetlerden birisidir. Bu hizmetin şerefine ortak olanları tarih saygıyla anacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah'ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış olacaktır. CHP'ye sesleniyorum; gelin bu sürece sizde destek verin. İP'e sesleniyorum; gelin bu onurun içinde siz de yerinizi alın. El birliği yapalım, güç birliği yapalım, darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım. İstikbalin rotasını çizecek yeni bir sayfa açalım. Unutulmasın ki, birlikten muzafferiyet, bencillikten mağlubiyet doğar. Gelin mağlubiyet yaşamayın, gelin mahcubiyet duymayın."'4 NİSAN BİLDİRİSİ AHLAKSIZ BİR TERTİPTİR'Bahçeli, 104 emekli amiralin bildirisinin karanlık bir planın ilk halkası olduğunu savunarak şöyle konuştu: "Türkiye'nin mavi vatanında her zamankinden fazla tedbirli ve kuvvetli olması gerekirken, 4 Nisan bildirisinin Deniz Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakması, donanmamız üzerine gölge düşürmesi iç ve dış bağlantıları olan ahlaksız bir tertiptir. Bu tertibe sahip çıkan kim varsa Yunanistan'ın hizasındadır. Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk'un, 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını bir gazete aracılığıyla açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören, düşünce özgürlüğüyle izah eden cunta sevdalıları, demokrasi muhalifleri, neyin ön hazırlığıyla, hangi amaçların propaganda faaliyetleriyle tembihlenmişlerdir? Her puslu dönemde, yargıya yuvalanmış bir ucubenin ağzını açması, nifak saçması nereye kadar olağan karşılanacaktır?"'104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİNİN HESABINI VERİN'Bahçeli, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen '128 milyar dolar nerede?' sorusu, ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı 'kaybolan para yok' diyor, Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor, üstelik somut ve rasyonel veriler de bu ifadeleri doğruluyor, ne var ki CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayımlamak, sonra da 'metin değiştirilmiş, haberim yoktu, nasıl olduğunu bilmiyordum' diyerek kıvırmak mertlik değildir. Mertlik, demokrasiye sahip çıkmaktır. Mertlik, milli iradeye sadakat göstermektir. Mertlik, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmaktır."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESMİZE GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,-


Devlet Bahçeli, Merkez Bankası, Anayasa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli Aradığınız para devletin kasasında - Son Dakika


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