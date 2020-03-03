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Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı...
13 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır."
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