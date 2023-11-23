Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla atanamayan öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. 24 Kasım öncesi yaptığı paylaşımla atanamayan öğretmenlerin sesi olan Bahçeli, hükümete önemli bir çağrı yaptı.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI"

"Atanamayan öğretmen kalmamalı" diyen Bahçeli, tüm öğretmenlerin kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"ETAP ETAP HEPSİ KADROYA GEÇİRİLMELİ"

Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir." ifadelerini kullandı.