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Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli - Son Dakika

Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden bir gün önce yaptığı paylaşımla atanamayan öğretmenlerin sesi oldu. Tüm öğretmenlerin atanması gerektiğini belirten Bahçeli, ''Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur.'' dedi.

23.11.2023 - 15:25,  Güncelleme: 16:06
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla atanamayan öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. 24 Kasım öncesi yaptığı paylaşımla atanamayan öğretmenlerin sesi olan Bahçeli, hükümete önemli bir çağrı yaptı.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI"

"Atanamayan öğretmen kalmamalı" diyen Bahçeli, tüm öğretmenlerin kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"ETAP ETAP HEPSİ KADROYA GEÇİRİLMELİ"

Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli atanamayan öğretmenlerin sesi oldu: Hepsi kadroya geçirilmeli

Devlet Bahçeli, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli - Son Dakika
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