Bahçeli: Atatürk İsminin Silinmesi Hiç Kimsenin Hatırına ve Gündemine Gelmemiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistleri sökülen ve bir kısmı millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'ndaki fetih kutlaması ve ağaç dikme töreninde, "Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis, İstanbullu kardeşlerimi feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Özellikle Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir" dedi.

İstanbul'da pistleri sökülmesiyle gündeme gelen Atatürk Havalimanı'nda bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlandı ve bir kısmı millet bahçesine dönüştürülecek olan havalimanına törenle fidan dikildi. Kutlama ve ağaç dikme törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"İstanbul'umuzun ihmal değil imar edildiğinin en açık kanıtı, açılışını yapmak üzere toplandığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'dir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı, 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir örtüyle bürünecektir. Milletimizin hayat standardı yükselecek, yaşam alanı genişleyecek, günün yorgunluğu, şehrin birikmiş stresi bu vesileyle tasfiye edilecektir. Bu kapsamda, gölgesinde huzurla oturacağımız 145 bin 300 ağacın dikilme hedefi, insana ve yeşile hürmetin sonucudur.

"ATATÜRK İSMİNİN SİLİNMESİ HİÇ KİMSENİN HATIRINA VE GÜNDEMİNE GELMEMİŞTİR"

Dikilen fidanlar fethin ruhuyla büyüyecek, her taraf yeşile boyanacak; Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve gelecek hayallerini buluşturacaktır. Burada kurulu bulunan bina ve peronların bilim, sanat, müze ve fuar merkezi olarak kullanıma sokulması, İstanbul'un çehresini değiştirmekle kalmayacak, tarihin çağrısına kulak vermek, çağın akışına riayet etmek anlamına gelecektir. Bize göre Millet Bahçesi, kucaklaşmanın adresi, kaynaşmanın adasıdır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu, tarihin ve doğanın mirasıyla kenetlenecektir.

Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine, Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis, İstanbullu kardeşlerimi feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Özellikle Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir.

Akıl her insanda vardır; mühim olan akletmek, aklı doğru kullanmaktır. Bunun yegane çaresi de ahlak yolundan, insaf ve izan istikametinden sapmamaktadır. Fakat aklını kiraya verenler, siyasetini rehin bırakanlar, vicdanını esir düşürenler akletmek şöyle dursun ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan ve millet sevgisine bağlı kalırlar.

"YOLUMUZ KIZILELMA'DIR"

Gezi Parkı kalkışmasında ağaçların söküldüğünü iddia eden müfteriler, şimdi on binlerce ağacın dikilecek olmasından, çevreyi güzelleştirme gayesinden, insanımıza doğanın nimetlerini sunma çabasından rahatsızlardır. Dert ağaç değil, kriz çıkarma hevesi, Türkiye'yi yönetilemez hale getirme arayışıdır. Gezi'de denediler, cevabını bizzat milletten aldılar. 6-8 Ekim olaylarıyla denediler, ihanetlerinin bedelini ağır şekilde ödediler. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde isyana kalkıştılar, hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler. 15 Temmuz'da dış bağlantılı FETÖ'cü hainlerle üzerimize geldiler, Türk milletinin haşmet ve cesaretiyle ezildiler, yenildiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar, iman setini aşamazlar. Yolumuz Kızılelma'dır, yolsuzlar bunu anlayamaz. Ülkümüz süper güç Türkiye'ye ulaşmak, yakın hedefimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde yeni bir demokrasi zaferiyle tarihi yürüyüşümüze bir ve beraberce devam etmektir. Kökleri yabancı başkentlerde, gövdeleri siyasette bulunan devşirmeler, dejenere zihniyetler, defolu ve değersiz isimler milletimizin hissiyat ve özlemlerine ket vuramayacaktır.

"FETHİMİZİN 569'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

Anadolu'nun fethinden başlayarak İstanbul'un fethine ulaşan, bayraklaşan vatan sevgisini burçlara diken Ulubatlı Hasanları, Akşemseddinleri ve Fatihleri yetiştiren büyük Türk milleti ile iftihar ediyorum. Tarihin beşiğini sallayan, medeniyetleri kucağında buluşturan, 569 yıldır da Türk milletinin namus timsali olan İstanbul'umuzla övünüyorum. Bu muhteşem kenti bir Türk toprağı haline getirerek tarihe damgasını vurmuş olan büyük Hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han'a, fetihte yer alan aziz ecdadımıza ve bütün şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ayrıca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin proje ve yapım sürecinde desteği bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, yüklenici iş adamlarımıza, mühendisinden mimarına, memurundan işçisine kadar herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun İstanbul, fethimizin 569'uncu yıl dönümü kutlu olsun İstanbul."