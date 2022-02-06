Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi:

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Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Aslen bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir"

Bahçeli: "İnsan hakları çığlığı atanlar Yunanistan'ın göçmenlere aklın ve vicdanın alamadığı zulümleri işlediği seri cinayetleri ne zaman görüp gerekli mücadeleyi yapacaklardır"