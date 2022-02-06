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Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir" - Son Dakika

Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir"

06.02.2022 13:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi: (6)Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi:

(6)

Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Asıl bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Aslen bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir"

Bahçeli: "İnsan hakları çığlığı atanlar Yunanistan'ın göçmenlere aklın ve vicdanın alamadığı zulümleri işlediği seri cinayetleri ne zaman görüp gerekli mücadeleyi yapacaklardır"

Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir
Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir
Bahçeli: (Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir

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MHP Genel Başkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli: "(Avrupa Konseyinin Kavala kararı) Bu sözde karar, Türkiye'nin hukuk gücüne ve demokrasi güvenliğine suikasttir" - Son Dakika
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