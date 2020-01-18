Bahçeli: "Avrupa referanslı bilim tarihi, oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Avrupa referanslı bilim tarihi, oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır' - Son Dakika

Bahçeli: "Avrupa referanslı bilim tarihi, oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (2)

"Avrupa referanslı bilim tarihi, Türk ve İslam aleminin yükseliş trendini adeta perdelemesine hizmet ederek oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu nedenle özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır"

Bahçeli: Avrupa referanslı bilim tarihi, oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır

Siyaset, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:01 Kaynak: AA
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