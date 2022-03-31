Son dakika gündem: Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

31.03.2022 13:04
Son dakika gündem: Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile bronz madalya sahibi olan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen'i tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile bronz madalya sahibi olan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen'i tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları 2 altın madalyayla Türkiye'nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Ayrıca gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı kardeşimle birlikte bronz madalya kazanan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen kardeşlerimi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türk bayrağını dalgalandıran milli sporcularımız kuşkusuz milletimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bunun yanında Güreş Federasyonumuzu, milli takım antrenörlerimizi, aynı şekilde tüm teknik heyetimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsine birden helal olsun diyorum" dedi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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