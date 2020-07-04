Bahçeli: "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik... - Son Dakika
Bahçeli: "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik...
Bahçeli: "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.
Bahçeli: "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir." - ANKARA
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4.07.2020 22:13:47. #1.13#
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