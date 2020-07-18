Bahçeli, Ayasofya silüetli yüzük yaptırdı - Son Dakika

Bahçeli, Ayasofya silüetli yüzük yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan Ayasofya siluetli yüzük yaptırdı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş bir yüzük yaptırdı. Bahçeli, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camisi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Haber: ANKARA, -