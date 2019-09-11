Bahçeli: "Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da...
1 saat önce
Bahçeli: "Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır." - ANKARA
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