Son Dakika Haberleri: Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
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Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.

Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle  Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı arifesinde 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı. Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden Türk müziğinin önemli isimlerinden merhum Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği 'Aziz İstanbul' şarkısını dinleyerek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine gönderme yaptı. Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.


- Ankara
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Ankara, Aziz İstanbul, İstanbul, Politika
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