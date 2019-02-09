Bahçeli: "Babasıyla Gurur Duyan Tunç Soyer İsmine Rıza Göstermemizi Hiç Kimse Beklemesin"
49 dakika önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu.
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -11-
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer
ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:52 Kaynak: AA
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