Son Dakika Haberleri: Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon...
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Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon...

58 dakika önce

Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.

Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon..., System.String[]

Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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