Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon...
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Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.
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