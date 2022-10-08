MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Siyaset, Güncel, Son Dakika

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