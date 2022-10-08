MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir."
Son Dakika › Güncel › Bahçeli: '(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir' - Son Dakika