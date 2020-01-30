Bahçeli: Batış planı yok hükmündedir - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla alkışlar ve gülücükler eşliğinde açıkladığı sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur. Servis ve beyan edilen batış planı kesinlikle yok hükmündedir, hiçbir dayanağı, hiçbir kapsayıcılığı ileri sürülemeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in ateşle oynadığını, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorladığını bildirdi. Filistin'in tarihi hakları ihlal edilerek, imhanın eşiğine kadar getirildiğini kaydeden Bahçeli, "ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla 28 Ocak 2020 tarihinde alkışlar ve gülücükler eşliğinde açıkladığı sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur. Misak-ı Milli'nin yüzüncü yıldönümünde böylesi bir küstahlığın tezahürü oldukça düşündürücüdür. 'Yüzyılın antlaşması' diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, aynı zamanda da karşı saldırı ve sabotajdır. Oldubittilerle İsrail'in fiili hakimiyet alanı kağıt üstünde genişletilirken Kudüs'ün ve Filistin'in hayat damarları kesilip kopartılmaktadır. 'Barıştan refaha' başlığıyla tavzih ve tevcihi yapılan cani plan Filistinli kardeşlerimiz için ölüm, Kudüs için yıkım demektir" dedi.

'KESİNLİKLE YOK HÜKMÜNDEDİR'

Antlaşmanın iki taraflı bir mutabakat olduğunu, Filistin'in ABD-İsrail dayanışmasıyla tanzim edilen planı bin kez 'hayır' diyerek reddettiğini kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:

"Azil gölgesinde ve seçim kulvarında olan Trump'ın, Mart ayında seçime girecek olan Netanyahu ile eşgüdüm halinde beşeriyetin ve bölge halklarının huzur, barış ve istikrarıyla oynaması ibretlik bir alçalmadır. Binlerce kilometre uzaklıkta Filistin'in ve Kudüs'ün kaderine ambargo koymaya, Müslümanların kutsallarına suikasta teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığını çok net olarak telin ediyor, lanetliyoruz. Kudüs'ün İsrail Devleti'nin bölünmez ve egemen başkenti olacağı kaydedilirken; Filistin'e de Doğu Kudüs 'ün mevcut güvenlik bariyerlerinin doğu ve kuzey bölgelerinde bulunan kısımların reva görülmesi tam bir haydutluk ve rezilliktir. Kaldı ki Mescid-i Aksa 'nın güvenliğini sağlama rolünün İsrail'e verilmesi de akıl tutulması, ahlak buharınıdır. ABD-İsrail işbirliğiyle servis ve beyan edilen batış planı kesinlikle yok hükmündedir, hiçbir dayanağı, hiçbir kapsayıcılığı ileri sürülemeyecektir. Kudüs ilk kıblemiz ve ortak kaderimizdir."

'İSTANBUL NEYSE KUDÜS ODUR'

"İsrail-Filistin arasındaki kalıcı çözüm ve barışın yegane yolu, 1967 sınırlarına riayet eden, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi süreklilik içinde bir Filistin devletinin kurulması, bunun da tanınmasıdır" diyen Bahçeli, " Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre başkaca bir çözüm arayışı beyhudedir. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin batış planına ortak iradeyle tepki göstermeleri Türkiye'nin tutum ve duruşunu ihsas, ibra ve ispat etmesi bakımından muazzam değer ve önemdedir. İstanbul neyse Kudüs odur, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasındaki bağ asla koparılamayacaktır. Kudüs'ü terk etmek demek Haçlı emellerine boyun eğmek, asırlar boyunca devam eden tarihsel ve barbar hesaplara teslim olmak demektir. Bunun da mümkünü yoktur" ifadelerini kullandı.