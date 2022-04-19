Bahçeli: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok - Son Dakika

Bahçeli: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, küresel enflasyonun tırmanışının her ülkenin ortak sancısı olduğunu, bu durumun fiyat artışları ve ekonomik sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Hayat pahalılığındaki konjonktürel sıçrayışın koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle daha da karmaşıklaşan bir vaka olduğunu belirten Bahçeli, "İnancımızın gücüyle, dayanışma ve yardımlaşmanın bereketiyle içine girilen dar geçitlerden çıkılacak, ferah ve selamet dolu günlere inşallah ulaşılacaktır. İyimserliğimizi her zaman muhafaza ederek, ülkemize güvenerek, enflasyon canavarının başının ezileceği günleri de çok yakında görmemiz mümkün olacaktır" dedi.

'TÜRKİYE'DE HAKİM GÜÇ VE İRADE TÜRK MİLLETİDİR'Bahçeli, Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olanların provokatör olduğunu söyleyerek, "Oyun sinsidir, tehlike kol gezmektedir. Bu karmaşık ve riskli sürecin iç cephesi olduğu kadar, dış tazyik ve tertibinin de bulunduğu gün gibi ortadadır. İstanbul Bağcılar'da, bir densizin, bir serserinin sokak ortasına sandalye koyarak oturması dahi kor halinde duran gerginliği anında tırmandırmış, günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Ankara Altındağ'da yaşananların toz bulutu bile henüz dağılmış değildir. Öncelikle şunu söylemek isterim ki; Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyorken asayişi ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal, gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun, bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim güç ve irade Türk milletidir" diye konuştu.'DÜZENSİZ GÖÇ ADI KONMAMIŞ BİR İSTİLADIR'Bahçeli, MHP'nin sınır aşan göçler konusunda en hazırlıklı parti olduğunu söyleyerek, bu konuda kendilerini eleştirenlere tepki gösterdi. Bahçeli, "MHP'nin düzensiz göç konusunda ve geçici koruma statüsüyle Türkiye'de bulunanlara yönelik bakışı ve temin ettiği politikası açıktır. Bir defa düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Mutlak süratte önüne geçilmeli, yakalananlar derhal gönderilmelidir. İkinci olarak ve esasen Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama ülkelerine göndermek hem doğru hem de mümkün değildir. Uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarımız vardır. Fakat Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur. Suriye'de ateş söner sönmez herkes evine barkına, Türkiye'nin güvencesi altında kavuşmalıdır. Ülkemizin ekonomik büyümesine, sosyal gelişmesine ve milli bütünleşmesine destek veren, katkı sunanlar da başımızın üstündedir. Onlara diyecek bir şeyimiz yoktur" ifadelerini kullandı.'ABD'NİN İNSAN HAKLARI RAPORU, YIRTILIP ATILACAK KAĞIT PARÇASIDIR'Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan 2022'de hazırlanan 2021 yılı İnsan Hakları Raporu'nu yayımladığını anımsatarak, raporda Türkiye'ye 93 sayfa ayrıldığını söyledi. Rapora tepki gösteren Bahçeli, "Mezkur raporda 15 Temmuz hain darbe girişiminden sözde FETÖ darbe girişimi olarak bahsedilmiş, FETÖ'cülerin bütün iftira ve yalanları referans olarak alınmıştır. Bize göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu ayan beyan bir FETÖ komplosudur. Raporun ön taslağı, sanıyorum Pensilvanya'da hazırlanmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir, yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır. Bu raporu kınıyor, müelliflerine şahsen, gıyaben ve milletim adına iade ediyorum" dedi.'TERÖR İLE GÜVENLİK ARASINDA ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK YOKTUR'Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nun millette heyecan uyandırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Bilinsin ki; bu harekatı yürekten destekliyoruz. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde önceden belirlenmiş terörist hedefler havadan ateş altına alınmış ve başarıyla vurulmuştur. Türk milletinin kuvvetli pençesi, hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetlerimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu bu vesileyle ifade ediyorum. Türkiye, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kime sığınırlarsa sığınsınlar, Türk'ün adalet ve celadeti eninde sonunda o hainleri bulacak ve cezalandıracaktır. PKK/KCK terör örgütü adına ekonomik ve mali yapılanma içinde olan, teröristlere para aktaran ve değer ailesi ismi altında toplanan terörist yakınlarının sözde maaşa bağlanmasına hizmet eden 91 kişi hakkında 12 Nisan 2022 tarihinde başlayan hukuki süreç ve gözaltına alınmalarına dönük adli tasarruf çok yerinde ve sevindirici bir gelişmedir. Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır."

Bahçeli ayrıca Millet İttifakı'nın Türkiye'nin istikbaline, uluslararası gelişmelerin seyrine milli bir yorum getirme, yeni ve parlak bir öneri paylaşma iradesinin olmadığını savunarak, "Zillet ittifakına sesleniyorum; kimin çıkarırsanız çıkarın, ister İnan Kıraç'ı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse de Osman Kavala'yı aday olarak gösterin, mahut ve mutlak son değişmeyecek, Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyeceksiniz" diye konuştu.