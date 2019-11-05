Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız...
6 saat önce
Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir." - ANKARA
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