Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız...

Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız...

6 saat önce

Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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