Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Beka Dediğimiz Zamanlar Üstü Gerçek Aslında Tarihle İlgilidir.

Bahçeli: "Beka Dediğimiz Zamanlar Üstü Gerçek Aslında Tarihle İlgilidir.

1 saat önce

IHAAW180945-SIY/28-02-2019- Bahçeli: "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir.

Bahçeli:
IHAAW180945-SIY/28-02-2019

- Bahçeli: "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." 28.02.2019 18: 09: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Beka Dediğimiz Zamanlar Üstü Gerçek Aslında Tarihle İlgilidir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]