Bahçeli: "Beka Dediğimiz Zamanlar Üstü Gerçek Aslında Tarihle İlgilidir.

IHAAW180945-SIY/28-02-2019- Bahçeli: "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir.

IHAAW180945-SIY/28-02-2019



- Bahçeli: "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." 28.02.2019 18: 09: 45 TSI

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