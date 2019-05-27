Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz

Bahçeli: Beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz

3 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir.

Bahçeli: Beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:48 
Devlet Bahçeli, MHP, Türkiye, Ekonomi
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