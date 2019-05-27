Bahçeli: Beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
3 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:48
Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye
yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz
MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!