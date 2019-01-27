Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Beka Sorunu Yok, Zeka Sorunu Var' Diyen, 31 Mart'a Yönelik Sinsi Sinsi Kaos Hazırlığı...

Bahçeli: "Beka Sorunu Yok, Zeka Sorunu Var' Diyen, 31 Mart'a Yönelik Sinsi Sinsi Kaos Hazırlığı...

54 dakika önce

Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır"

Bahçeli:
Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler Son Dakika! Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu

Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük: Toprak Altında Kalanlardan 2'si Kurtarıldı Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:46:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Beka Sorunu Yok, Zeka Sorunu Var' Diyen, 31 Mart'a Yönelik Sinsi Sinsi Kaos Hazırlığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]