Bahçeli: "Beka Sorunu Yok, Zeka Sorunu Var' Diyen, 31 Mart'a Yönelik Sinsi Sinsi Kaos Hazırlığı...
54 dakika önce
Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır"
Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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