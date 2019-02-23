Bahçeli: "Bekayı Bilmeyen Milleti Bilmez, Tehditleri Görmez, Tarihten Anlamaz, Ecdadı Tanımaz....
1 saat önce
Bahçeli: "Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur.
Bahçeli: "Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:53 Kaynak: AA
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