Bahçeli: "Bilinmelidir Ki Türk Milleti Kriz Siyasetine Geçit Vermemiştir, Kaos Diline Müsade...
1 saat önce
- MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin açıklamaları
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:18 Kaynak: AA
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