Bahçeli: "Bilinmelidir Ki, Türkiye'nin Yeni Bir Partiye Değil, Yeni Hükümet Sisteminin Kökleşmesine...
1 saat önce
Bahçeli: "Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.
Bahçeli: "Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:55 Kaynak: AA
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