Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bilinmelidir Ki, Türkiye'nin Yeni Bir Partiye Değil, Yeni Hükümet Sisteminin Kökleşmesine...

Bahçeli: "Bilinmelidir Ki, Türkiye'nin Yeni Bir Partiye Değil, Yeni Hükümet Sisteminin Kökleşmesine...

1 saat önce

Bahçeli: "Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Hükümet, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bilinmelidir Ki, Türkiye'nin Yeni Bir Partiye Değil, Yeni Hükümet Sisteminin Kökleşmesine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]