Bahçeli: "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu...

Bahçeli: "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir.

Bahçeli: "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur." - ANKARA

Cumhur İttifakı, Türk, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu... - Son Dakika

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