Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın Adaylık İçin TBMM Başkanlığından İstifası Tartışmaları) Bu Konuyu...

Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın Adaylık İçin TBMM Başkanlığından İstifası Tartışmaları) Bu Konuyu...

51 dakika önce

Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın adaylık için TBMM Başkanlığından istifası tartışmaları) Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur.

Bahçeli:
Bahçeli: "( Binali Yıldırım'ın adaylık için TBMM Başkanlığından istifası tartışmaları) Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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