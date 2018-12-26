Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın Adaylık İçin TBMM Başkanlığından İstifası Tartışmaları) Bu Konuyu...
51 dakika önce
Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın adaylık için TBMM Başkanlığından istifası tartışmaları) Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur.
Bahçeli: "( Binali Yıldırım
'ın adaylık için TBMM Başkanlığından istifası tartışmaları) Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: AA
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