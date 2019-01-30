Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın İstifa Kararı) Bu, Faziletli, Erdemli Bir Davranıştır.
39 dakika önce
Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın istifa kararı) Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır.
Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın istifa kararı) Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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