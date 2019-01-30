Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın İstifa Kararı) Bu, Faziletli, Erdemli Bir Davranıştır.

Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın İstifa Kararı) Bu, Faziletli, Erdemli Bir Davranıştır.

39 dakika önce

Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın istifa kararı) Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır.

Bahçeli:
Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın istifa kararı) Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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