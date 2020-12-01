Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"
- Kaynak: AA
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