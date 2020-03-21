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Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat...
6 saat önce
Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim."
Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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