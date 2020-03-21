Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat... - Son Dakika

Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat...

6 saat önce

Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim."

Bahçeli:

Bahçeli: "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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