Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Bir Yanda Beka Diğer Yanda Bela, Bir Yanda Zillet Diğer Yanda Millet"

Bahçeli: "Bir Yanda Beka Diğer Yanda Bela, Bir Yanda Zillet Diğer Yanda Millet"

1 saat önce

- MHP'nin Kırıkkale mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- MHP'nin Kırıkkale mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
KIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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