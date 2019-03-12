Bahçeli: "Bir Yanda Beka Diğer Yanda Bela, Bir Yanda Zillet Diğer Yanda Millet"
1 saat önce
- MHP'nin Kırıkkale mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- MHP
'nin Kırıkkale
mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
KIRIKKALE - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kırıkkale'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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