Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes bunu görmelidir"
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Bahçeli: "Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes bunu görmelidir"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. (5)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."
Bahçeli: " (İstanbul seçimi) İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir."
Bahçeli: Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes bunu görmelidir
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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