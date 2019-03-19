Bahçeli: "Biz Bir Siyasi Partiyiz Cumhur İttifakı Kurduk. Kendileri İse Ak İttifakı Kurarak...
9 dakika önce
Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar.
Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip
Erdoğana sahip çıksınlar."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA
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