Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Biz Bir Siyasi Partiyiz Cumhur İttifakı Kurduk. Kendileri İse Ak İttifakı Kurarak...

Bahçeli: "Biz Bir Siyasi Partiyiz Cumhur İttifakı Kurduk. Kendileri İse Ak İttifakı Kurarak...

9 dakika önce

Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar.

Bahçeli:
Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA

Politika
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