Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Biz Teröristleri Silindir Gibi Ezip Geçmeye Yeminliyiz, Kararlıyız"

Bahçeli: "Biz Teröristleri Silindir Gibi Ezip Geçmeye Yeminliyiz, Kararlıyız"

1 saat önce

- Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

- Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Yozgat, Devlet Bahçeli, Güncel
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