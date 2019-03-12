Bahçeli: "Biz Teröristleri Silindir Gibi Ezip Geçmeye Yeminliyiz, Kararlıyız"
1 saat önce
- Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
- Yozgat
'ta düzenlenen açık hava toplantısı MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP
Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:42 Kaynak: AA
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