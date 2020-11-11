Bahçeli: "Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır."