Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız" - Son Dakika

Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız"

24.12.2020 15:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki il başkanlarından görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (3)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondaki il başkanlarından görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (3)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız."

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi
Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır         
15:26
Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı         
15:19
İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem         
15:00
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı         
14:41
Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı         
14:27
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor         
13:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi         
12:00
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 15:49:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei