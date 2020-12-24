Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız" - Son Dakika

Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız"
24.12.2020 15:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki il başkanlarından görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (3)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondaki il başkanlarından görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (3)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız."
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